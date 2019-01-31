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بالفيديو.. المرور يحذر من السير ليلاً دون إضاءة أنوار المركبة

بالفيديو.. المرور يحذر من السير ليلاً دون إضاءة أنوار المركبة
نايف السالم(صدى):

حذر المرور، اليوم الخميس، السائقين والسائقات من السير ليلاً دون إضاءة أنوار المركبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

ونشر المرور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، مقطع فيديو ويوضح فيه خطورة، السير ليلًا دون إضاءة.

وقال المرور خلال الفيديو: يجعل رؤية المركبات الأخرى لمركبتك شبه مستحيلة ويعرضك وسالكي الطريق لخطر الحوادث المرورية، ويعد مخالفة مرورية.


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