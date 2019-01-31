بالفيديو.. المرور يحذر من السير ليلاً دون إضاءة أنوار المركبة
حذر المرور، اليوم الخميس، السائقين والسائقات من السير ليلاً دون إضاءة أنوار المركبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.
ونشر المرور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، مقطع فيديو ويوضح فيه خطورة، السير ليلًا دون إضاءة.
وقال المرور خلال الفيديو: يجعل رؤية المركبات الأخرى لمركبتك شبه مستحيلة ويعرضك وسالكي الطريق لخطر الحوادث المرورية، ويعد مخالفة مرورية.
السير ليلاً دون إضاءة أنوار المركبة يجعل رؤية المركبات الأخرى لمركبتك شبه مستحيلة ويعرضك وسالكي الطريق لخطر الحوادث المرورية.#هدفنا_سلامتكم#المرور_السعودي pic.twitter.com/QAl7jgKSem
— #المرور_السعودي (@eMoroor) January 31, 2019
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