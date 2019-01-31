بعد وفاته بعام.. السلطات التركية تعيد مواطن لعمله بعد فصله تعسفيًا إثر الانقلاب

أنقرة(صدى):

قرَّرت لجنة فحص قرارات حالة الطوارئ بتركيا، عودة مواطن فصل بشكل تعسفي إلى عمله مرة أخرى وذلك بعد مرور عامًا كاملًا على وفاته.

يذكر أن الحكومة التركية كانت قد قررت بموجب أحد مراسيم حالة الطوارئ حمل رقم 672 فصل مصطفى نجار أوغلو الذي كان يعمل محاسبًا في وزارة الصناعة؛ بتهمة وجود علاقة له مع حركة الخدمة المتهمة -بدون أدلة واضحة- بتدبير انقلاب 15 يوليو.

وكشفت أسرة نجار أوغلو، أن المتوفى لم يترك بابًا قانونيًا إلا وطرقه من أجل الحصول على حقوقه، وبدأ العمل في أعمال مختلفة من أجل توفير دخل لأسرته من مصادر أخرى.

كما أكدت أسرته، أنه لم يتم التحقيق معه بأي شكل من الأشكال استنادًا رغم التهم الموجهة له، وتقدم بطلبات للعودة مرة أخرى إلى عمله، إلا أن القضاء الإداري لم ينظر طلباته.

وبعد عام ونصف من فصله من عمله، تعرّض نجار أوغلو لحادث مروري أثناء استقلاله سيارته في مدينة غازي عنتاب حيث اصطدم بشاحنة كبيرة، وتوفي إثر هذا الحادث.