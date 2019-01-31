حكايات عن آباء وأمهات رجعوا إلى الدراسة لينافسوا أبنائهم

عادل الحربي(صدى):

أطلقت شابة سعودية، تغريدة عبر موقع ” تويتر ” كانت بمثابة نقطة الانطلاق لحكايات وقصص عن أمهات وآباء رجعوا إلى مقاعد الدراسة في أعمار مختلفة.

وكتبت الناشطة ” وجدان ” : ” ‏أمي تركت طموحها ودراستها الجامعية عشان تتفرغ لتربيتنا واحنا صغار واليوم بعمر الـ 45 كملت دراستها في تخصصها اللي تحبه، وقربت تتخرج وجاها عروض عمل ورفضتها عشان تكمل دراسة الماجستير، عزيزي الشاب/ة :It’s never late ” .

وروى العديد من الشبان والشابات، تجارب ناجحة عاشوها مع آبائهم، إذ جاء في إحداها : ” ‏‎أبوي كمل تعليمه واحنا ندرس وكان يروح معنا وقت الاختبارات، كانوا يضحكون عليه شلون رجال كبير ويدرس ثانوي، أبوي ذحين (الآن) دكتور جامعي وأنا جداً فخورة فيه .. كان يقول العلم ما له عمر محدد ” .

وتقول أخرى : ” ‏‎قبل سنة، أمي تخرجت في الجامعة في وتخصص إدارة أعمال، وهي بعمر 50 سنة وتطمح لدراسة الماجستير الآن، درست البكالوريوس وهي تشتغل في الصباح وعندها 6 أبناء من بينهم طفل توحدي. أنا فخورة جداً بما وصلت له وفرحت لها أكثر من فرحة تخرجي ” .

فيما أضافت ناشطة: ” ‏‎دخلنا الجامعة مع بعضنا ووعدنا بعضنا نتخرج سوا لكن تخرجت قبلي بفصل دراسي، ويشهد علي الله كان فرحة بالنسبة لي أفضل وأجمل من تخرجي هذا الفصل الدراسي. واقعيًا أمي أحسن أم في العالم ” .