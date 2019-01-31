حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة في المملكة

الرياض(صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، أن تكون سماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة مناطق: ” مرتفعات عسير نجران، جازان، الباحة، مكة المكرمة، وكذلك على منطقتي الرياض والشرقية. ”

كما توقعت الهيئة أنه لايستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال وأجزاء من وسط المملكة.