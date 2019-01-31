بالفيديو.. ممثلة عربية تصدم الجمهور بمعاناتها من نقص حاد في الوزن

أميرة خالد(صدى):

صدمت الممثلة شوق الهادي، متابعيها بسبب نحافتها الزائدة، وهوما كشفته من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه مؤخراً وتناقله عدد كبير جداً من المتابعين.

وأوضحت شوق أن وزنها لا يقل عادة عن 52 كيلوغراماً كحد أدنى، لافتة إلى أن الوزن الطبيعي والمناسب لطولها يتراوح بين 55 و65 كيلوغراماً، إلا أنها أعربت عن صدمتها لأنها أصبحت نحيفة جداً ولأن وزنها وصل إلى 48 كيلوغراماً.

وتابعت: ” الحين 48 قاعدة أموت، قاعدة أنهار”، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص يرون أن هذا وزن عادي فيما يشدد آخرون على ضرورة أن تستعيد القليل من الوزن الذي خسرته، صدق ضايق خلقي من النحافة صايرة عود. ”