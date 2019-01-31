هيلي تشترط مبلغا خياليا وطائرة خاصة لإلقاء كلمة

واشنطن(صدى):

طالبت السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، مبلغا يقدربـ200 ألف دولار، وطائرة خاصة، عند دعوتها لإلقاء كلمة في أي حدث داخل الولايات المتحدة.

وقالت شبكة ” سي إن بي سي ” الأمريكية، أن اشتراطات الدبلوماسية تماثل ما يتقاضاه كبار السياسيين والمسؤولين الأميركيين السابقين مثل رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق، بن برنانكي، والسيدة الأولى السابقة، ميشيل أوباما، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

ولم يعلق البيت الأبيض الذي سبق وأن منع مسؤولين سابقين من التربح من كتب تؤرخ عملهم داخل المكتب البيضاوي.