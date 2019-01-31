كلية علوم الأرض بجامعة المؤسس تعلن عن وظيفة معيد شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت كلية علوم الأرض بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفة “ معيد ” والمخصصة لقسم الجيولوجيا البنائية والاستشعار من بعد، تخصص (جيولوجيا بنائية والاستشعار من بعد)، طلاب عدد (1) للعام الدراسي 1440/1439هـ.

وأوضحت الكلية أن ذلك حسب الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة الجامعية في تخصص علوم الأرض والجيولوجيا من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– أن لا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جداً.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

– أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن (30) سنة.

– أن يكون المتقدم حاصل على درجة التوفل، أو STEP أو IELTS.

– أن يكون حاصلاً على درجة القدرات الجامعيين أو ما يعادلها.

– أن لا يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس والماجستير وهو على رأس العمل.

وأبرزت الكلية أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مبنى رقم (55) غرفة رقم (15)، أو على البريد الإلكتروني (هنـــــــــــا)، أو على العنوان البريدي ص.ب 80206 جدة (21589)، وذلك من تاريخ 1440/06/01هـ وحتى 1440/06/30هـ، خلال الدوام الرسمي.