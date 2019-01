بالفيديو.. ممثل تركي تضربه حبيبته أمام الكاميرات

View this post on Instagram

İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Fırat Altınmeşe, Bebek'te sevgilisinin saldırısına uğradı. Üç yıldır birlikte olan çift, önceki gece Lucca'ya gitti. Günaydın'da yer alan habere göre; bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başlayan Altınmeşe ile sevgilisi, mekan çıkışında da kavga etmeyi sürdürdü. Giderek hararetlenen tartışma sonucunda, sevgilisi Altınmeşe'ye saldırdı. Genç kadın; tırnaklarıyla Altınmeşe'nin alnını, yanaklarını ve çenesini çizerek kan içinde bıraktı. Bu sırada gazetecilerin görüntü aldığını fark eden genç kadın, hızlı adımlarla uzaklaştı. 📍Neye uğradığını şaşıran Altınmeşe ise "Üç yıllık sevgilim, aşık olduğum kadın bana bunu yaptı" dedi. Tartışmanın nedenini açıklamayan ünlü oyuncu, taksiye binerek uzaklaştı. #firataltunmese #enmagazinn