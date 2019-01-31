لاعب مدريدي سابق يطرد من نادٍ إنجليزي لإدانته باعتداء جنسي‎

ماجد محمد(صدى):

أدانت محكمة في مدينة شيفيلد الإنجليزية، اللاعب نايل ماسون البالغ من العمر 22 سنة، ولاعب فريق دونكاستر روفرز؛ بتهمة الاعتداء جنسيًا على فتاة، يوم 18 فبراير 2018.

وحكمت المحكمة عليه بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة سنتين، كما أمرت بإدراج اسمه ضمن سجل مرتكبي الجرائم الجنسية، ودفع غرامة تبلغ 2800 جنيه إسترليني، وقرر فريق دونكاستر روفرز طرد اللاعب من صفوفه؛ على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة في إحدى الحانات.

ويلعب ماسون لفريق دونكاسر روفرز منذ موسم 2016-2017، معارًا من أستون فيلا، ثم أصبح لاعبًا رسميًا للفريق في صيف 2017 .