بالصور.. معلومات عن باب ” العوامية ” الذي أهدي لأمير الشرقية

نايف السالم(صدى):

أظهرت صورة متداول، أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، وهو يقف فيها مشاهدا ومتأملا في تفاصيل ” باب تراثي خشبي ” أهدي إليه أثناء حفل افتتاح مشروع وسط العوامية.

وقال رئيس مجموعة التراث في القطيف، محمد التركي لقناة العربية : يحاكي الباب التراثي، االأبواب التي كانت تستخدم قديما في منطقة ” المسورة ” ومختلف البيوت في محافظة القطيف، وتحديدا تلك التي تمتاز بمعمارها التراثي المستوحى من ثقافة الواحات والبحر والنخيل، هذا الباب تم تصنيعه من قبل المجموعة.

وأوضح أن ” الباب يعتبر تحفة فنية، عمل على صنعها حرفيان سعوديان من مدينة القطيف، وهما حبيب آل سليس وعباس العبد الغني، كما أن الباب الذي زين بنقوش ورسومات مستوحاة من البيئة المحلية، علتها آيات من القرآن الكريم، استغرق العمل عليها شهرين متتابعين.