داعشيات نواعم .. هكذا يتخفى هادمات الوطن من ” النسويات الحقوقيات “

نايف السالم(صدى):

فتحت قضية الفتاة الهاربة رهف القنون، باب البحث عن قضايا الفتيات اللائي فضَّلن الهروب إلى الغرب على البقاء في وطنهم الذي أعزَّهم، وذلك بحُجج الحرية والاستقلال وشعارات من هذا القبيل.

وتحت هاشتاق ” داعشيات نواعم ” ، أعرب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن آرائهم في هؤلاء الفتيات مؤكدين أن العامل المشترك لهن هو ” ترك الإسلام ” ، فيما تسائل آخرين عن المنظمات أو الدول الواقفة خلف ” النسويات الحقوقيات ” .

وسلَّطت قناة ” العربية ” ، الضوء على هذه القضية إذ أوضحت رضوى اليوسف الناشطة التوعوية أن هناك فرق بين المعنفة والمتمردة، مضيفة أن غالبية الفتيات الهاربات من العائلات التي تأخذ كافة حقوقها، ولكنهم وجدوا الحُجة تغيير المعتقد أو أمر سياسي، بعدما عرفوا نظام اللجوء.

وفي سياق متصل، اتخذت الحقوقيات النسويات نظام الولاية على المرأة سببًا منطقيًا يجعل النساء يهربن إلى الخارج، وتناسين أن نظام الولاية يحفظ المرأة في جميع مراحل حياتها إذ يجعلها مسؤولة من شخص ما، ويسقط عبء الحياة والمعيشة من عليها، وهو ما تتميز به المرأة السعودية عن بقية نساء العالم.

وأوضح نشطاء التواصل الاجتماعي عبر الهاشتاق، أن هؤلاء الفتيات يستخدمن بشكل أو بآخر في الإساءة إلى الدين الإسلامي والوطن، وكذلك أداة للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة.

وذهب النشطاء، بالقول إلى أن الحقوقيات النسويات هم أخطر على الوطن من الدواعش الرجال، كما أنهن أكبر سبب لفساد بعض البنات بدعواتهن إلى التخلي عن العادات والتقاليد والمحافظة بدعوات التحرر والاستقلال.