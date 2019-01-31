” ترامب ” وراء تسريبات جنسية تسببت في طلاق أغنى رجل في العالم

واشنطن(صدى):

أطلق أغنى رجل في العالم “ جيف بيزوس ” ، فريقًا من البحث لمعرفة من قام بتسريب عددًا من الرسائل الجنسية تداولها مع عشيقته لورين سانشيز، وتسببت في الانفصال عن زوجته ماكينزي.

وكشف فريق البحث، أن المتهم في تسريب هذه الرسائل هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد نشرت هذه التسريبات في مجلة “ ناشيونال أنكوايرر ” ، التي يملكها بيزوس، وهي الجريدة التي يكرهها “ ترامب ” باعتبارها تروج أخبارًا زائفة عنه؛ وفقًا لقوله.

وأكد الفريق، أن هذه الفرضية هي الأقوى وذلك بعد عدم التيقن من تسريب مقدمة الأخبار لورين سانشيز نفسها للرسائل، وكذلك نفي أن يكون قد تم القرصنة على هاتف “ بيزوس ” نفسه.