بالفيديو ..عبد الحميد العمري يعلق على التحقيق في قضايا الفساد : تم العلاج بالصدمة “

نايف السالم(صدى):

علق الخبير الاقتصادي عبد الحميد العمري، على انتهاء التحقيق في قضايا الفساد، وإعادة 400 مليار للخزينة العامة للدولة من قبل اللجنة العليا لقضايا الفساد العام.

وقال الخبير عبر قناة العربية: هذه الخطوة مثلث لثلاث أركان وهو العلاج بالصدمة، أن الخطر والعامل المزعج تم التخلص منه.

وأضاف : الأمر الثاني، أنه بدأ عكس المسار، حيث تمت معالجته من الأسفل إلى الأعلى عن طريق خادم الحرمين الشريفين وكلف ولي عهده بها.

وتابع : ذلك له نتائج إيجابية حيث يخاف الأن أي شخص من التورط في قضايا الفساد مما يؤثر إيجابيًا على المجتمع.