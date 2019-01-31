بالفيديو.. فنان خليجي كبير يتعرض للإحراج لهذا السبب

خالد الظفيري(صدى):

أظهر فيديو الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، أثناء استضافته ضمن برنامج ” ليالي الكويت ” الذي يعرض على شاشة تلفزيون دولة الكويت.

وصدم عبدالله المتابعين بإجابته على سؤال وجه إليه عن عيب يريد تغييره في شخصيته، وبدت على وجهه علامات الاستغراب وأجاب أنه لا عيوب لديه.

وقال ” الرويشد “: ” كله حلا كله جمال “، نافيًا أن يكون شخصياً عصبي المزاج، وأصرت المذيعة على الإشارة إلى أن لدى كل إنسان عيباً ما يرغب في التخلي عنه.