جوفينكو: لهدا السبب كنت اتمنى البقاء في فريق تورونتو

ماجد محمد(صدى):

أعلن الإيطالي سيباستيان جيوفينكو المنتقل إلى الهلال، اليوم الخميس، أنه تمنى البقاء في فريقه الكندي نادي تورونتو، بسبب حبه الشديد للمدينة.

وقال اللاعب الإيطالي عبر حسابه في إنستجرام: ” كما كنت أقول باستمرار، كنت أتمنى تمديد عقدي وإنهاء مسيرتي باللعب في هذه المدينة التي كنت أشعر فيها كأني في بيتي “.

وأضاف جيوفينكو: ” على مدار عامين كنت أطلب تمديد تعاقدي ورغم ذلك كانت الإدارة ترفض، وبعد رفض تفعيل بند البقاء حتى 2020 تلقيت عرضًا لا يمكن قبوله “.

وتابع: ” بعدما ساهمت في تطوير تورونتو وتحسين سمعته في البلاد، وفي الخارج يبدو أني لم أعد أفي بالغرض، يبدو أن الإدارة تفضل التركيز على أشياء أخرى غير الرغبة الصرفة في الفوز.

واختتم قائلًا : انت وستظل دائما في قلبي. شكرا على كل شيء علمتني عن نفسي وعن الحياة. أحبك يا تورنتو!.

ويذكر أن اللاعب البالغ عمره 32 عامًا التحق بفريق تورونتو قادمًا من يوفنتوس في 2015 وأحرز 83 هدفًا في 142 مباراة مع النادي، وحصد سلسلة من الألقاب الفردية.