بالفيديو والصور.. جلد طالبة وصديقها بعد أن ضبطا وهما يتعانقان
جلدت طالبة جامعية وصديقها علنًا، في مقاطعة اتشيه بإندونيسيا بعد أن ضبطا وهما يتعانقان في أحد الأماكن العامة بالمقاطعة.
وقام مجموعة من المارة بتسليم الطالبين إلى السلطات الإندونيسية بالمقاطعة، وقد حكم عليهما بالجلد العلني تنفيذاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم هذه الأفعال، على منصة مرتفعة على أعين المئات ممن حضروا لمشاهدة تنفيذ الحكم على الطالبين بعد شهور من حبسهم داخل السجون الإندونيسية.
يذكر أن مقاطعة اتشيه، هي المقاطعة الوحيدة التي تنفذ جميع أحكام الشريعة الإسلامية لاحتوائها على عدد كبير من المسلمين تصل نسبتهم إلى 98 بالمائة.
بلبل البحر[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمد لله محاربة الرذيلة وأسبابها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 4 ساعات
جزاكم الله خير ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43174 ] نشر منذ 4 ساعات
أندونيسيا
ماعندهم لعب في مثل هالأمور😐
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1771 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم أعز الإسلام والمسلمين ووفقهم في كل خير