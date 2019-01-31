بالفيديو والصور.. جلد طالبة وصديقها بعد أن ضبطا وهما يتعانقان

جاكرتا(صدى):

جلدت طالبة جامعية وصديقها علنًا، في مقاطعة اتشيه بإندونيسيا بعد أن ضبطا وهما يتعانقان في أحد الأماكن العامة بالمقاطعة.

وقام مجموعة من المارة بتسليم الطالبين إلى السلطات الإندونيسية بالمقاطعة، وقد حكم عليهما بالجلد العلني تنفيذاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم هذه الأفعال، على منصة مرتفعة على أعين المئات ممن حضروا لمشاهدة تنفيذ الحكم على الطالبين بعد شهور من حبسهم داخل السجون الإندونيسية.

يذكر أن مقاطعة اتشيه، هي المقاطعة الوحيدة التي تنفذ جميع أحكام الشريعة الإسلامية لاحتوائها على عدد كبير من المسلمين تصل نسبتهم إلى 98 بالمائة.