تنبيه.. تكون سحب رعدية ممطرة في المدينة المنورة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم لمنطقة المدينة المنورة،حيث حذرت من استمرار تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة اللأتربة والغبار.
وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل ” ينبع – تشمل الرايس والأجزاء المجاورة لها “، مؤكدة أن التنبية سوف ينتهي في تمام الساعة 23:55 اليوم الخميس.
ويذكر أن الدفاع المدني حذر المواطنين والمقيمين، من هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد والتي قد تؤدي إلى جريان السيول في بعض المناطق.
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