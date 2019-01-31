تنبيه.. تكون سحب رعدية ممطرة في المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم لمنطقة المدينة المنورة،حيث حذرت من استمرار تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة اللأتربة والغبار.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل ” ينبع – تشمل الرايس والأجزاء المجاورة لها “، مؤكدة أن التنبية سوف ينتهي في تمام الساعة 23:55 اليوم الخميس.

ويذكر أن الدفاع المدني حذر المواطنين والمقيمين، من هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد والتي قد تؤدي إلى جريان السيول في بعض المناطق.