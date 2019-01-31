بالفيديو.. ممرضة عن تبرعها بجزء من الكبد لطفلة مجهولة ” الله يعرفها ويعرفني “
أوضحت ممرضة تدعى عبير العنزي، سبب تبرعها بجزء من الكبد لطفلة لا تعرفها.
وقالت عبير عندما سألها المذيع: ” كيف تتبرعين بجزء من كبدك لـ « طفلة » لا تعرفينها؟، فأجابته: ” الله يعرفها، والله يعرفني، وهذا يكفيني. ”
وتابعت: ” عندما أحد يفكر بالتبرع، ولكن يكون عنده تخوف، يفكر بالشخص الذي يتبرعله أنه يكون متعافي، هذا هو الهدف الذي أريد أن أصل إليه. ”
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43174 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يجزااااكي خير ياعبير🙂
يحي الشديدي تبوك[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 3 ساعات
وقفة احترام وتقدير لك ياعبير العنزي على الجواب الشافى الله يعرفها ويعرفني هذا الجواب صعب الامن وفقه الله واصاب الاجر ماهو مربوط بمعرفة الشخص
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجزاها خير الجزى ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجزاها خير الجزى ,, آمين ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38405 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجزاك خير الجزاء