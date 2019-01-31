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  3. بالفيديو.. ممرضة عن تبرعها بجزء من الكبد لطفلة مجهولة ” الله يعرفها ويعرفني “

بالفيديو.. ممرضة عن تبرعها بجزء من الكبد لطفلة مجهولة ” الله يعرفها ويعرفني “

بالفيديو.. ممرضة عن تبرعها بجزء من الكبد لطفلة مجهولة ” الله يعرفها ويعرفني “
علي القحطاني(صدى):

أوضحت ممرضة تدعى عبير العنزي، سبب تبرعها بجزء من الكبد لطفلة لا تعرفها.

وقالت عبير عندما سألها المذيع: ” كيف تتبرعين بجزء من كبدك لـ « طفلة » لا تعرفينها؟، فأجابته: ” الله يعرفها، والله يعرفني، وهذا يكفيني. ”

وتابعت: ” عندما أحد يفكر بالتبرع، ولكن يكون عنده تخوف، يفكر بالشخص الذي يتبرعله أنه يكون متعافي، هذا هو الهدف الذي أريد أن أصل إليه. ”


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 3 ساعات

وقفة احترام وتقدير لك ياعبير العنزي على الجواب الشافى الله يعرفها ويعرفني هذا الجواب صعب الامن وفقه الله واصاب الاجر ماهو مربوط بمعرفة الشخص

[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يجزاها خير الجزى ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يجزاها خير الجزى ,, آمين ,,

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