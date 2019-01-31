بالفيديو.. ممرضة عن تبرعها بجزء من الكبد لطفلة مجهولة ” الله يعرفها ويعرفني “

علي القحطاني(صدى):

أوضحت ممرضة تدعى عبير العنزي، سبب تبرعها بجزء من الكبد لطفلة لا تعرفها.

وقالت عبير عندما سألها المذيع: ” كيف تتبرعين بجزء من كبدك لـ « طفلة » لا تعرفينها؟، فأجابته: ” الله يعرفها، والله يعرفني، وهذا يكفيني. ”

وتابعت: ” عندما أحد يفكر بالتبرع، ولكن يكون عنده تخوف، يفكر بالشخص الذي يتبرعله أنه يكون متعافي، هذا هو الهدف الذي أريد أن أصل إليه. ”