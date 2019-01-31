السلطات المصرية تفرج عن ” مبارك الغامدي ” لأسباب صحية

القاهرة(صدى):

أفرجت السلطات المصرية أمس الأربعاء عن رجل الأعمال السعودي، مبارك الغامدي، الذي كان سجينا في السجن المعروف باسم ” ليمان طرة ” شمال القاهرة.

وقالت مصادر اليوم الخميس، إن رجل الأعمال حصل على عفو لأسباب صحية، وتم الاكتفاء بما قضاه في السجن من نصف المدة المحكوم بها، حسب الأنظمة المصرية.

وكان رجل الأعمال تعرض لعملية احتيال من عدد من العاملين ومحامي المصنع الذي يستثمره منذ أعوام، وتم بيع مصنعه دون علمه، ما أوقعه في التزامات مالية أدت لسجنه.