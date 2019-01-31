السلطات المصرية تفرج عن ” مبارك الغامدي ” لأسباب صحية
أفرجت السلطات المصرية أمس الأربعاء عن رجل الأعمال السعودي، مبارك الغامدي، الذي كان سجينا في السجن المعروف باسم ” ليمان طرة ” شمال القاهرة.
وقالت مصادر اليوم الخميس، إن رجل الأعمال حصل على عفو لأسباب صحية، وتم الاكتفاء بما قضاه في السجن من نصف المدة المحكوم بها، حسب الأنظمة المصرية.
وكان رجل الأعمال تعرض لعملية احتيال من عدد من العاملين ومحامي المصنع الذي يستثمره منذ أعوام، وتم بيع مصنعه دون علمه، ما أوقعه في التزامات مالية أدت لسجنه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمد لله على السلامه ,,
,, قرادة حظك زدتك عند النصابين المحتالين ,,
,, مصنعك مبيوع وانت دخلوك السجن .. والله مشكله ,,
فتامين ((و))[ عدد التعليقات: 2641 ] نشر منذ 4 ساعات
معقولة ….
شيء لا يُصدق ….
غامدي وينضحك عليه …
عاوز بس أفهم ….
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43174 ] نشر منذ 4 ساعات
بعد ماشفطوه وخلوه على الحديده
الله يكون بعونه
كان تخلونه باالسجن أحسن
على الأقل يضمن ياكل ويشرب
ويحصل مكان ينام فيه
الله يفرجها علية وعلى كل مسلم.
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 4 ساعات
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سالم[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 3 ساعات
استثمار في مصر هههههههه
كنك مستثمر مع ابليس
مسروق يعني مسروق بالحيل
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6640 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل على من طال المسلمين شره واذاه