” آل الشيخ ” يوجه رسالة إلى أحمد شوبير : ” لم نلعب الدوري في حديقة بيتك “
رد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، ومالك نادي بيراميدز، برسالة قوية على أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن التصريحات التي أدلى بها.
وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك »: ” الأخ أحمد شوبير … تصريحاتك اليوم بصفتك نائب رئيس الاتحاد أو بصفتك مذيع رياضي أو بصفتك لاعب سابق في النادي الأهلي ووالد لاعب حالي في النادي الأهلي … عشان يعرف نادي بيراميدز من تحت التكييف يرد؟ “.
وأضاف المستشار : ” ولما نبقى نلعب في الدوري في حديقة بيتك يبقى ساعتها قل لنا نلعب أو منلعبش! احنا نلعب في دوري بلد محترم ” .
ويذكر أن شوبير تحدث في برنامجه الإذاعي عن تأجيل بعض مباريات بطولة الدوري، قائلًا: « مش كل واحد قاعد في التكييف، يقوم ضاربلك بيانين ».
غير معروف[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 4 ساعات
المصاريه بطبيعتهم يتقبلوا النقد والتهزيء بينهم بس يدخل عليهم دخيل عشان يفرض رايه عليهم راح يشلعوه حتى لو هم اعداء
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 4 ساعات
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43174 ] نشر منذ 4 ساعات
كفو والله يبوناصر👍👍👍
غير معروف[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 4 ساعات
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محمد[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 1 ساعة
سن المراهقة جته متاخر
النخيش[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 22 دقيقة
للاسف تصرفات غريبه تسبب مشاكل بين الشعبين السعودي والمصري ولافائده من التدخل بالرياضه المصريه من شخص يمثل منصب رسمي في بلده بالعكس تجلب الكره والحقد على البلاد تصرفات غريبه