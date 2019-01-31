” آل الشيخ ” يوجه رسالة إلى أحمد شوبير : ” لم نلعب الدوري في حديقة بيتك “

نواف السالم(صدى):

رد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، ومالك نادي بيراميدز، برسالة قوية على أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن التصريحات التي أدلى بها.

وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك »: ” الأخ أحمد شوبير … تصريحاتك اليوم بصفتك نائب رئيس الاتحاد أو بصفتك مذيع رياضي أو بصفتك لاعب سابق في النادي الأهلي ووالد لاعب حالي في النادي الأهلي … عشان يعرف نادي بيراميدز من تحت التكييف يرد؟ “.

وأضاف المستشار : ” ولما نبقى نلعب في الدوري في حديقة بيتك يبقى ساعتها قل لنا نلعب أو منلعبش! احنا نلعب في دوري بلد محترم ” .

ويذكر أن شوبير تحدث في برنامجه الإذاعي عن تأجيل بعض مباريات بطولة الدوري، قائلًا: « مش كل واحد قاعد في التكييف، يقوم ضاربلك بيانين ».