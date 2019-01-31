” تعليم جدة ” ينعي أسرة وذوي معلمة اللغة الإنجليزية رقية حكمي
تقدم المدير العام ومنسوبو ومنسوبات تعليم جدة، بصادق العزاء والمواساة لأسرة وذوي معلمة اللغة الإنجليزية بمدرسة عالم أبجد الأهلية، الأستاذة رقية حكمي.
وتابع عبر الحساب الرسمي لـ” إدارة تعليم جدة “: ” داعين لها بالرحمة والمغفرة ” إنا لله وإنا إليه راجعون. ”
وتوفت المدرسة، أمس الأربعاء، وهي تؤدي عملها داخل الصف الدراسي.
سالم[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح
جناته
ويرزق ذويها الصبر والسلوان ويعظم اجرهم
ان شاء الله انها شهيده
متوفيه في عملها