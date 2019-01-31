” تعليم جدة ” ينعي أسرة وذوي معلمة اللغة الإنجليزية رقية حكمي

نايف السالم(صدى):

تقدم المدير العام ومنسوبو ومنسوبات تعليم جدة، بصادق العزاء والمواساة لأسرة وذوي معلمة اللغة الإنجليزية بمدرسة عالم أبجد الأهلية، الأستاذة رقية حكمي.

وتابع عبر الحساب الرسمي لـ” إدارة تعليم جدة “: ” داعين لها بالرحمة والمغفرة ” إنا لله وإنا إليه راجعون. ”

وتوفت المدرسة، أمس الأربعاء، وهي تؤدي عملها داخل الصف الدراسي.