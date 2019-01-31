الخطوة المقبلة بعد إنجاز اللجنة العليا لقضايا الفساد عملها

نايف السالم(صدى):

أنهت اللجنة العليا لقضايا الفساد العام برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والمشكَّلة بالأمر الملكي رقم (أ / 38) بتاريخ 15/ 2/ 1439هـ أعمالها.

وجاء ذلك بإطلاع خادم الحرمين الشريفين على تقرير يفيد إنهاء أعمالها، وهو ما يمثل انتهاء المرحلة الأولى (مرحلة التفاوض والتسوية) من الإجراءات المتبعة في مثل هذه القضايا، بحسب بيان سابق للنائب العام، ولكن هناك إجراء آخر سيتم بحق المتهمين قبل رفع الدعوى ضدهم، وتحويل ملفاتهم للمحاكم المختصة، وفقاً للإجراءات النظامية.

وستقوم النيابة العامة، بدراسة القضية المحال إليها من اللجنة، وتستكمل الإجراءات النظامية بحقه، ومنها مواصلة التحقيق مع المتهم، ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكابه لجرائم فساد، وذلك وفقًا لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية، وكخطوة تالية سيتم البت في أمر إيقاف المتهم على ذمة التحقيق، فإذا كانت الأدلة تسوغ الاستمرار في إيقافه سيتم ذلك وفقًا للمدد المحددة نظامًا، التي تصل إلى ستة أشهر وفقًا لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة.

وتقوم النيابة العامة بعد ذلك بالخطوة الأخيرة في هذه المرحلة فهي إما أن بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق؛ لعدم كفاية الأدلة، وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده، وإما أن يتم رفع الدعوى ضده وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

وكان نظام الإجراءات الجزائية قد كفل للمتهم عددًا من الحقوق، منها – على سبيل المثال لا الحصر- الحق في الاستعانة بوكيل أو محامٍ في مرحلتَي التحقيق والمحاكمة، والحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه بإيقافه، والحق في عدم توقيفه أكثر من ستة أشهر إلا بقرار من المحكمة المختصة، وأنه يحظر إيذاؤه جسديًّا أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، وذلك بحسب بيان سابق للنائب العام.