الصورة الأولى من حطام طائرة إيمليانو سالا

طلال الغامدي(صدى):

عثرت السلطات الهندية، على جزء من حطام طائرة بالقرب من ميناء روتردام، إذ اعتقدت أنه تعود إلى طائرة إيمليانو سالا لاعب كارديف سيتي ونانت الفرنسي.

ونشرت صحيفة ضان صن الإنجليزية، أن الجزء الذي عثر عليه تواجد بشاطئ قريب من ميناء روتردام على بعد 450 ميلًا من النقطة التي عثر فيها على مقعدين من مقاعد الطائرة ذاتها، فيما لم تستبعد السلطات أن يكون الحطام لسفينة أو طائرة أخرى.

وفي ذات السياق، ذكرت تقارير صحفية أمس الأربعاء، أنلا فريق التحقيقات الذي يتابع اختفاء الطائرة وجد حطامًا لطائرة يعتقد أنها تخص اللاعب الأرجنتيني.