مواطنون يطلقون النار على دورية أمنية في عسير
أطلق مواطنين النار على أفراد دورية أمن الطرق التابعة لقيادة أمن طرق القيرة بمنطقة عسير، أسفر عن إصابة أحدهم بإصابة حرجة.
وتفصيلًا، قال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، إنه عند الساعة 11:45 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 23/05/1440 هـ، تعرض أفراد دورية أمن الطرق التابعة لقيادة أمن طرق القيرة بمنطقة عسير لإطلاق نار وإصابة أحدهم بإصابة حرجة.
وتابع: ” وتم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة وتكثيف عمليات البحث والتحري التي أسفرت بتوفيق الله عن القبض على شخصين سعوديين الجنسية في العقد الثالث والرابع من العمر وضبط المركبة التي يستقلها المتهمان وتم إيداعهما التوقيف لاستكمال إجراءات الاستدلال وإشعار النيابة العامة بذلك. “
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 3366 ] نشر منذ 5 ساعات
خلوهم عبرة لغيرهم في من
تسول له نفسة زعزعة الامن
بأستهداف رجالة .
سالم[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 5 ساعات
تكفى ياوطني لا ترحمونهم خلوهم عبره
وصلت فيهم الى المساس بامن الوطن اللي حاميهم
لعنة الله عليهم
زائر[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 3 ساعات
إرهابيين