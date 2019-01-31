مواطنون يطلقون النار على دورية أمنية في عسير

أبها(صدى):

أطلق مواطنين النار على أفراد دورية أمن الطرق التابعة لقيادة أمن طرق القيرة بمنطقة عسير، أسفر عن إصابة أحدهم بإصابة حرجة.

وتفصيلًا، قال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، إنه عند الساعة 11:45 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 23/05/1440 هـ، تعرض أفراد دورية أمن الطرق التابعة لقيادة أمن طرق القيرة بمنطقة عسير لإطلاق نار وإصابة أحدهم بإصابة حرجة.

وتابع: ” وتم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة وتكثيف عمليات البحث والتحري التي أسفرت بتوفيق الله عن القبض على شخصين سعوديين الجنسية في العقد الثالث والرابع من العمر وضبط المركبة التي يستقلها المتهمان وتم إيداعهما التوقيف لاستكمال إجراءات الاستدلال وإشعار النيابة العامة بذلك. “