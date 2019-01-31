بيونسيه تكشف عن مسابقة جائزتها تذاكر مجانًا لحفلاتها لمدة 30 عامًا

واشنطن(صدى):

قامت المطربة الأمريكية، بيونسيه وزوجها جاي زي، بعمل مسابقة تمنح معجبيها فرصة الفوز بتذاكر لدخول حفلاتها الموسيقية لمدة 30 عامًا، في حال التزموا بشروط محددة.

وقال بيونسيه إن الشروط تتمثل في التزام معجبيها باتباع نظام نباتي، برعاية مدربها الشخصي، ماركو بورخيس، الذي أطلق مشروع التغذية ” غرين برنت نيوتريشن “، لمدة 22 يومًا.

يذكر أن المسابقة مفتوحة لكل معجبي بيونسيه، المستعدين لتنفيذ خطة اتباع وجبات تغذية نباتية في حياتهم اليومية، ولو بشكل جزئي على الأقل، إذ يمكن لهم اختيار تناول خضراوات فقط الاثنين من كل أسبوع، أو تناول وجبتين نباتينين في اليوم للتأهل للمسابقة، ومن أجل الاشتراك في المسابقة، لابد من التسجيل في موقع مشروع ” غرين برنت “، حتى موعد أقصاه 22 مايو/ أيار المقبل.

وسيتم اختيار فائز وحيد فقط، للفوز بتذكرتين مجانيتين لحفلات بيونسيه أو جاي زي، ضمن جولاتهما الغنائية بداخل الولايات المتحدة فقط، لمدة 30 عاما كحد أقصى.