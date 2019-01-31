صورة بألف معنى.. طلاب يقتدون بمعلمهم في هذا الأمر

نايف السالم(صدى):

يقوم المعلم بدور تربوي أساسي للأطفال بالتوازي مع دور الأسرة، إذ يقضي الطالب نصف يومه في المدرسة يتعلَّم كل شيء من المعلم فيكون هو بمثابة الأب الثاني للطفل.

وفي هذا الإطار، كشفت صورة متداولة عن معنى اقتداء الطلاب بمعلمهم، إذ أظهرت مجموعة من الطلاب في المرحلة الإبتدائية يقفون بجانب معلمهم بعد أن شاهدوه يرفع يده بالدعاء تحت المطر ويدعون معه.

يذكر أن المملكة تشهد حاليًا حالة من التقلبات الجوية وهطول للأمطار في مختلف المناطق، فيما تصدر هيئة الأرصاد وحماية البيئة بيانات عن حالة الطقس وإنذارات قبل هطول الأمطار.