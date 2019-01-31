مدير شرطة بيشة يقلّد ” الشهراني ” رتبة ” نقيب “

محمد السعران(صدى):

قلّد مدير شرطة محافظة بيشة العميد علي بن عبدالرحمن العروان بحضور مساعدة العقيد عبدالله بن محمد القحطاني بمكتبه مدير إدارة التخطيط والتطوير بشرطة بيشة النقيب فيصل بن سعيد الناهسي الشهراني ، رتبة “نقيب “، متمنيًا له التوفيق والتفوق في خدمة دينه ومليكة ووطنه.

وشكر “الحيزاء” القيادة الرشيدة علم الثقه الملكيه ؛ مؤكدًا أن ثقة القيادة الرشيدة – حفظها الله – ستكون حافزًا له في تقديم الأفضل.

يذكر أن النقيب “الحيزاء” من الكفاءات المتميزة في شرطة بيشة.