بالفيديو.. سبب تزايد الغيرة بين الأخوات بعد الزواج

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت دكتور زهرة المعبي، مستشارة نفسية وأسرية، سبب تزايد الغيرة دومًا بين الأخوات خاصة بعد الزواج.

وأوضحت دكتور زهرة أن السبب وراء ذلك هو التربية من الأساس، مضيفة: ” الأنثى بطبعها غيورة وبداية الغيرة تبدأ بين الأخوات، ويكون هذا خلل في التربية والتنشئة وخلل في تربية الأم للبنت. ”

وتابعت ” المعبي ” : ” الأم هي اللي تشعرهم بالغيرة تحسسهم بالغيرة بينهم وبين بنات العائلة، الغيرة هذه الأم تقدر تتحكم فيها وكذلك البنات إذا تربوا تربية سليمة، والغيرة تبدأ تكبر في تربيتها لبناتها ” ، موضحة: ” شوفي أختك أحسن منك، جابت درجات أكتر منك. ”

وأضافت: ” كلمة أفضل وأحسن هي التي تثير نزعة الغيرة عند البنات والأخوات لما يكبروا البنات ويتزوجوا هنا تبدأ النزعة في الظهور هذه تزوجت واحد مثقف هذه تزوجت واحد غني، وإذا تزوجت واحد غني لا أجي أنا كأم أفرق بينه وبين زواج بناتي الآخرين. ”