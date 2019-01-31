الإجراءات التي تتم بعد رفض الاعتراض في حساب المواطن بسبب السجل المشطوب

نايف السالم(صدى):

ذكر حساب المواطن بالإجراءات التي تتم بعد رفض الاعتراض بسبب وجود سجل تجاري مشطوب، متفاعلًا مع استفسار أحد المواطنين، سائلًا: ” قدمت للوالدة في حساب المواطن وتم الرفض بحجة وجود سجل تجاري منتهٍ فشطبت السجل وقدمت اعتراضاً مرة أخرى وتم رفض الاعتراض بنفس الحجة.. ما العمل؟

ورد حساب المواطن، قائلًا: عند تجاوزك لمدة الاعتراض “ ثلاثة أشهر ” الرجاء التوجه إلى دراسة الأهلية والضغط على أيقونة “ إعادة تقديم الطلب ” وسيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك بنتيجة الأهلية عن طريق زيارة حسابك ثم الدخول على دراسة الأهلية.

يذكر أن حساب المواطن شدد أكثر من مرة على ضرورة الإفصاح عن كل مصادر الدخل بما فيها السجلات التجارية حتى لو كانت بدون عوائد، وحول إضافة السجل التجاري قال حساب المواطن في حال وجود سجل تجاري لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (النشاط التجاري) ومصدر الدخل (السجل التجاري)، مضيفًا أنه في حالة إذا كان بدون عوائد يتم اختيار الدخل ” صفر” حتى لا يؤثر على الأهلية والاستحقاق.