أب يسمح لزوجته بتعنيف ابنته وشقيقها دون سبب

بيروت(صدى):

تعرضت طفلة ذات الأربع سنوات وشقيقها البالغ من العمر7 سنوات لحالة تعنيف أسري من قبل زوجة والدهما وبعلم الوالد في لبنان.

وكلفت الجهات الأمنية اللبنانية، طبيب شرعي للكشف عليهما، فأكّد وجود آثار ضرب وتعنيف بواسطة أداة صلبة على الأذنين وفي بعض أنحاء جسميهما.

كما أكّد الطفلان بحضور مندوبة الأحداث أن زوجة والدهما هي التي كانت تقوم بضربهما بيديها أو مستخدمةً عصا.

وبعد التحقيق اعترفت بتعنيفها الطفلَين، حيث تم توقيفها ومن ثم تركت لاحقاً بموجب سند إقامة، وسُلِّم الطفلان الى أحد أقارب الزوج، الذي ترك رهن التحقيق لتأمين مأوى آمن لهما، وعرضهما على طبيب أطفال.