أب يسمح لزوجته بتعنيف ابنته وشقيقها دون سبب
تعرضت طفلة ذات الأربع سنوات وشقيقها البالغ من العمر7 سنوات لحالة تعنيف أسري من قبل زوجة والدهما وبعلم الوالد في لبنان.
وكلفت الجهات الأمنية اللبنانية، طبيب شرعي للكشف عليهما، فأكّد وجود آثار ضرب وتعنيف بواسطة أداة صلبة على الأذنين وفي بعض أنحاء جسميهما.
كما أكّد الطفلان بحضور مندوبة الأحداث أن زوجة والدهما هي التي كانت تقوم بضربهما بيديها أو مستخدمةً عصا.
وبعد التحقيق اعترفت بتعنيفها الطفلَين، حيث تم توقيفها ومن ثم تركت لاحقاً بموجب سند إقامة، وسُلِّم الطفلان الى أحد أقارب الزوج، الذي ترك رهن التحقيق لتأمين مأوى آمن لهما، وعرضهما على طبيب أطفال.
غندورة[ عدد التعليقات: 11592 ] نشر منذ 4 ساعات
دامها (معذبتهم) ووالدهم يدري، هذا دليل إنها قالبته (خروف) لايهش ولاينش.
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حقيقة أنا أستغرب كيف (بعض) الحريم تتقبل الزوج وتكره إنتاجه من امرأة ثانية🤔
هذا يدل ع إنها مو متقبلة الزوج ولكن قاعدة معاه مصالح (فراش)..(حيوانة)
مافي قلبها ذرة إنسانية.. حتى الحيوانات (تعطف) ع الصغار.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,