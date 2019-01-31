الكشف عن حبيبة الأمير ويليام السابقة وسِر قبلة الفراق

لندن(صدى):

كشف تقرير صحفي بريطاني، عن اسم حبيبة الأمير ويليام السابقة، وهي أرابيلا موسغريف ابنة مدير نادي “ Cirencester Park Polo Club ” نيكولاس موسغراف.

وأوضح التقرير، أن الأمير ويليام تعرَّف عليها أثناء إحدى الحفلات خلال صيف العام 2001، إذ كان هذا الحفل هو الانطلاقة الرومانسية والعاطفية للأمير وليام وأرابيلا البالغة من العمر 18 عامًا آنذاك.

وكان الأمير تشارلز على علم بتلك العلاقة، وأعطى مباركته لها لدى معرفته بها، إلا أن والد أرابيلا اتَّخذ موقفًا مغايرًا، عندما شاهد ابنته جالسة على ركبة ويليام، وكان الأخير يُقبّلها خلال حفل في نادي البولو.

وبدأ ويليام في سبتمبر من العام 2001، دراسته في جامعة سانت أندروز، حيثُ التقى بكيت ميدلتون للمرة لأولى أثناء دراستهما في إسكتلندا، وبدأت علاقتهما في هذا الوقت كصداقة فقط.