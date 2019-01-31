10 خطوات لتسجيل سفينة تحت العلم السعودي.. تعرّف عليها

حمود العنزي(صدى):

أوضحت هيئة النقل العام، طريقة تسجيل الهيئة لسفينة تحت العلم السعودي في عدة خطوات، كالآتي:

1-خطاب من المالك بطلب تسجيل سفينة.

2-إثبات ملكية السفينة.

3-نسخة من ترخيص نشاط مزاولة أعمال النقل البحري.

4- نسخة من شهادة ترخيص الهيئة العامة للاستثمار للشركات الأجنبية.

5-تقديم الشهادات الفنية اللازمة.

6-شهادة رخصة اللاسلكي من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

7-ترفع النسخ على بوابة نقل الإلكترونية.

8-يتم فحص السفينة فنيًا بعد وصولها الميناء السعودي.

9-التأكد من شهاداتها.

10-تحمل السفينة العلم السعودي.