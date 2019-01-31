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10 خطوات لتسجيل سفينة تحت العلم السعودي.. تعرّف عليها

10 خطوات لتسجيل سفينة تحت العلم السعودي.. تعرّف عليها
حمود العنزي(صدى):

أوضحت هيئة النقل العام، طريقة تسجيل الهيئة لسفينة تحت العلم السعودي في عدة خطوات، كالآتي:
1-خطاب من المالك بطلب تسجيل سفينة.
2-إثبات ملكية السفينة.
3-نسخة من ترخيص نشاط مزاولة أعمال النقل البحري.
4- نسخة من شهادة ترخيص الهيئة العامة للاستثمار للشركات الأجنبية.
5-تقديم الشهادات الفنية اللازمة.
6-شهادة رخصة اللاسلكي من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
7-ترفع النسخ على بوابة نقل الإلكترونية.
8-يتم فحص السفينة فنيًا بعد وصولها الميناء السعودي.
9-التأكد من شهاداتها.
10-تحمل السفينة العلم السعودي.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 63947 ] نشر منذ 8 دقائق

حفظ الله مملكتنا من كل مكروه ، وجعل علمها دايماً عالي ,,

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