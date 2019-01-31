” عقد قران واستحمام قبل الاستخدام ” .. أغرب عادات المشاهير مع سياراتهم ” فيديو “

أميرة خالد(صدى):

عرض برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية، تقرير تلفزيوني اليوم الخميس، عن أغرب عادات المشاهير مع سياراتهم ومنها :

عقد الملياردير الأعزب البرازيلي الكونت ” سكرابا ” قرانه على سيارته من طراز ” بينتلي ” سعرها 310 آلاف دولار، حيث يتم الطلاق إذا تعرضت لحادث وتسجل فيها حالة وفاة رسمية ويتم دفنها.

ومن أغرب العادات ، أن يستحم البرازيلي ” توني راموس ” خمس مرات في اليوم ليقود سيارته المرسيدس القديمة حتى وإن كان الفاصل 5 دقائق.

كما يستخدم المليادير ” جويزلي باتيستا ” عطورات لسيارته، حيث يكلفه بارفان ” الفارينهايت ” 8آلاف دولار شهريًا.