خادمة ملياردير بارز تعلق في المصعد 3 أيام

واشنطن(صدى):

علقت مدبرة منزل، الملياردير الأمريكي والسياسي وارن ستيفنز، 3 أيام في أحد مصاعد المبنى المملوك له.

وسجنت في مصعد لا تتعدى مساحته 10 أمتار مربعة، أثناء قيامها بأعمال التنظيف المعتادة، فيما كان المنزل الواقع في نيويورك خالياً من السكان، وظلت الشغالة عالقة بين الطابقين الثاني والثالث لمدة لا تقل عن 70 ساعة، لعدم وجود زر طوارئ أو هاتف للمصعد بما يخالف تعليمات الأمان.

وأنقذتها الصدفة حين سمع موظف توصيل صوت جلبة فاتصل بالطوارئ، رغم أن ابنتها أبلغت عن اختفائها قبل 48 ساعة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.