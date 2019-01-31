الرئيس التنفيذي: نيوم هو أرض المستقبل وسنحول الحلم إلى حقيقة

نايف السالم(صدى):

ألقى نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم، اليوم الخميس، كلمة خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الثاني، الذي انطلق في الرياض اليوم.

وأوضح ” النصر ” ، أن نيوم مشروع جريء وصعب، مضيفًا ” هو أرض المستقبل ” كما أن منطقة نيوم تعد أفضل منطقة إشعاع شمسي.

وتابع : ” نحن والفريق تحت إشراف سمو الأمير محمد بن سلمان نعلن للعالم بأن هذا المشروع قابل للتحقيق ونعمل على تحويل الحلم إلى حقيقة ” .

وكشف أن مساحة نيوم تقدر بـ 26.500 كم2 حيثُ تعادل مساحة بلجيكا، مضيفًا أن نيوم سوف تكون المنطقة الأولى في العالم التي لا تستخدم سوى الطاقة الشمسية، ولن يكون فيها بترول أو غاز، كما سيتم إنشاء مدينة صناعية للطاقة المتجددة وسنكون مصدّرين لهذه الطاقة.

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