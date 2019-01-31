بالصور .. شبيهة “ ياسمين صبري ” تلتقط صور مع حصان

أميرة خالد(صدى):

نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل، المعروفة بـ شبيهة الفنانة ياسمين صبري، أحدث جلسة تصوير لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع “ إنستجرام ”.

وظهرت خلال جلسة التصوير، بفستان قصير باللون الأسود، ونسقت معه معطف بنفس اللون، كما أكملت إطلالتها بحزام لافت وأنيق حول منطقة الخصر، وارتدت boot طويل يصل إلى الركبة.

وكما أنها استخدمت الفنانة المغربية تسريحة ذيل الحصان، ووضعت مكياجا هادئا ارتكز على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها.