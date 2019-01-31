ضبط ممارسين حجامة غير مرخصين بحائل

علي العنزي(صدى):

ضبط المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، بالتعاون مع فرق الالتزام بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممارسين حجامة غير مرخصين يعملون في منشأة لم تستكمل المتطلبات النظامية لها في مدينة حائل، وتمت إحالتهم إلى لجنة المخالفات لاتخاذ الإجراءات النظامية حسب ما نص عليه نظام مزاولة المهن الصحية.

وقال مدير إدارة التراخيص والرقابة بالمركز المهندس بطي بن ابراهيم البطي، إنه تم التنسيق مع المديرية الشؤون الصحية بمنطقة حائل وبعد مباشرة الموقع تم ضبط العديد من المخالفات وإعداد المحاضر اللازمة في حينها تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية، داعيًا أفراد المجتمع إلى إجراء الحجامة في المنشآت الصحية المرخصة ذات المأمونية والتي يعلن عنها المركز من فترة إلى أخرى من خلال قنوات الاتصال الرسمية له، محذرًا من إجراء الحجامة في أماكن عشوائية غير مرخصة حفاظًا على الصحة والسلامة.