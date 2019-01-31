كيفية الاستفادة من خدمة التفويض الإلكتروني لاستقبال القادمات للعمل

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الجوازات، اليوم الخميس، كيفية الاستفاد من خدمة تفويض استقبال القادمات للعمل إلكترونيًا، عبر منة أبشر.

وقال حساب الجوازت عبر موقع “تويتر”، إن هذه الخدمة تتيح للشخص تفويض غيره لاستقبال مكفولته القادمة للعمل عبر المطارات المعتمدة، كما تمكّنه من عرض وإلغاء التفويضات عبر حسابه الخاص في أبشر.

والجدير بالذكر أن المطارات المعتمدة في هذه الخدمة هي مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك فهد بالمنطقة الشرقية، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة.