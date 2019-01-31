كونتي يكشف سبب رفضه تدريب ريال مدريد.. ويؤكد: الملكي كـ ” البطاطس المحمرة “

نواف السالم(صدى):

كشف أنطونيو كونتي المدير الفني السابق ليوفنتوس وتشيلسي، عن سبب رفضه عرضًا لتدريب ريال مدريد ريال مدريد الإسباني، قائلًا : ” لا أحب تولي المسؤولية في منتصف الموسم. أحب العمل من بداية الموسم.

وأضاف في حوار له لصحيفة لاغازيتا ديلو سبورت : ” كما أنه في هذا التوقيت (بعد إقالة جولين لوبتيغي)، كان ريال مدريد مثل البطاطس الساخنة، من الأفضل عدم الاقتراب منها على الفور ” .

وأكد ” كونتي ” أنه لم يتلق عرضًا من مسؤولي إنتر ميلان ولم يكن هناك أي اتصالات مع النادي، موضحًا أن هناك عروضًا كثيرة لديه وسيحدد مع أي ناد سيكون في بداية الموسم القادم.

يذكر أنه منذ أن رحل كونتي عن تشيلسي، عقب فوزه بلقب الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي خلال موسمين، قد تلقى العديد من العروض، بينها من ريال مدريد وإنتر ميلان.