إيداع المتبقي من العلاوة السنوية في حسابات منسوبي التعليم

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة التعليم، عن الانتهاء من إيداع المبالغ المالية الخاصة بالعلاوة السنوية في حسابات كافة موظفي وموظفات الوزارة.

وقالت الوزارة في تغريدة بموقع ” تويتر ” : ” تنفيذاً لتوجيه وزير التعليم بصرف المتبقي من العلاوة السنوية للشهر الحالي أنهت الجهات المعنية إيداع المبالغ المالية في حسابات كافة موظفي وموظفات وزارة التعليم ” .

وأوضح محمد الزارع، المختص في شؤون التعليم، أن المستوى 1 فرق العلاوة السنوية له تقدر بـ 218 ريالًا، أما المستوى 2 فبقيمة 265 ريالًا، والمستوى 3 مبلغ 316 ريالًا، ثم المستوى 4 و5 بقيمة 371 ريالًا، وأخيرًا المستوى 6 بقيمة 433 ريالًا.

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