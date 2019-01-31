إيداع المتبقي من العلاوة السنوية في حسابات منسوبي التعليم
كشفت وزارة التعليم، عن الانتهاء من إيداع المبالغ المالية الخاصة بالعلاوة السنوية في حسابات كافة موظفي وموظفات الوزارة.
وقالت الوزارة في تغريدة بموقع ” تويتر ” : ” تنفيذاً لتوجيه وزير التعليم بصرف المتبقي من العلاوة السنوية للشهر الحالي أنهت الجهات المعنية إيداع المبالغ المالية في حسابات كافة موظفي وموظفات وزارة التعليم ” .
وأوضح محمد الزارع، المختص في شؤون التعليم، أن المستوى 1 فرق العلاوة السنوية له تقدر بـ 218 ريالًا، أما المستوى 2 فبقيمة 265 ريالًا، والمستوى 3 مبلغ 316 ريالًا، ثم المستوى 4 و5 بقيمة 371 ريالًا، وأخيرًا المستوى 6 بقيمة 433 ريالًا.
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