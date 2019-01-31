بالفيديو.. حقيقة سقوط الرئيس التشادي من على منصة أثناء إلقاء خطاب لشعبه
نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قالوا إنه لانهيار المنصة التي كان يقف عليها رئيس “ تشاد ” لإلقاء خطاب لشعبه بصحبة عدد كبير من رجال دولته والمسؤولين.
وأوضح الفيديو، بعد التدقيق فيه، أن هذا السقوط المدوي حصل في نيجيريا خلال حملة انتخابية للحزب الديمقراطي الشعبي في منطقة جيفا بولاية كيبي الواقعة أقصى شمال غرب البلاد.
وقالت لوريتا أونوتشي، مساعدة رئيس نيجيريا محمد بخاري، لشؤون مواقع التواصل الاجتماعي، إن منصة الحزب الديمقراطي الشعبي سقطت بجميع من فيها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43174 ] نشر منذ 6 ساعات
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 6 ساعات
هههههههههههههههه ,,
,, تكرفسوا وتخرفسوا ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38405 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يخارجنا وكان
غندورة[ عدد التعليقات: 11592 ] نشر منذ 4 ساعات
😱ي داااافع البــلآ.
تكرفسوا كلبوهم مـاسلم منهم أحد فعلاً السقوط المدوي.
طيب ويش صار ع وضعهم؟
لايكون أهل الأرض خذوهم لأنهم (أزعجوهم)🤔إلا روعوهم تلاقيهم قاعدين في أمان الله.
ماوعوا إلا الإنس فوق روسهم.