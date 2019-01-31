بالفيديو.. أسباب ارتفاع فواتير المياة وكيفية الكشف عن التسربات
نشرت شركة المياة الوطنية، اليوم الخميس، مقطع فيديو قصير توضح فيه أسباب ارتفاع الفواتير، وكيفية الكشف عن التسربات وخفض الاستهلاك.
وقالت الشركة خلال مقطع الفيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن أسباب ارتفاع الفواتير هي التسربات الداخلية، منها عوامة ورقبة الخزان الأرضي الذ يجب التأكد من سلامتها.
وأضافت : وبعد الانتهاء من إصلاح مشاكل التسربات يمكنت تزويد خدمة العملاء بتقرير فريق كشف التسربات لمراقبة معدلات الاستهلاك.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43174 ] نشر منذ 6 ساعات
تسربات هاه😂😂😂😂😂😂😂
سرا بقيده[ عدد التعليقات: 1850 ] نشر منذ 2 ساعتين
للتأكد من صحت قرأة عداد شركة المياه هو تركيب عداد مؤقت علي الخزان الأرضي ثم حساب كمية المياه الصحيحه و الفروقات بين العدادات .