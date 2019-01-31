بالفيديو.. أسباب ارتفاع فواتير المياة وكيفية الكشف عن التسربات

عادل الحربي(صدى):

نشرت شركة المياة الوطنية، اليوم الخميس، مقطع فيديو قصير توضح فيه أسباب ارتفاع الفواتير، وكيفية الكشف عن التسربات وخفض الاستهلاك.

وقالت الشركة خلال مقطع الفيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن أسباب ارتفاع الفواتير هي التسربات الداخلية، منها عوامة ورقبة الخزان الأرضي الذ يجب التأكد من سلامتها.

وأضافت : وبعد الانتهاء من إصلاح مشاكل التسربات يمكنت تزويد خدمة العملاء بتقرير فريق كشف التسربات لمراقبة معدلات الاستهلاك.