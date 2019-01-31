مسلحان يتهجمان على مدرسة في تثليث

نايف السالم(صدى):

اقتحم اثنين مسلحين مجمع القيرة التعليمي التابع لمكتب التعليم في تثليث، تسببا في إثارة الذعر لمنسوبيه، اليوم الخميس، حيث كان أحدهما يحمل مسدسا والآخر سكينا.

وحاول الاثنان المسلحان إيقاع الأذى بطلاب وقعت بينهما خصومة، حيث أنهما بحثا عن الطلاب ولم يجدوهم، ولم يحدث لم أي مكروه.

وتباشر الجهات الأمنية الحادث وتحقق في الواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتهمين.