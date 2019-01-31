بالصور.. عامل ينام بلا مأوى على أحد أرصفة عرعر

نايف السالم(صدى):

ورد لقطاع العمل بمنطقة الحدود الشمالية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، بلاغًا بوجود عاملام ي بلا مأوى على أحد الأرصفة بمنطقة عرعر.

ووجه، على الفور، مساعد مدير عام الفرع لقطاع العمل بمنطقة الحدود الشمالية، خالد الحماد، بانتقال قسم التفتيش إلى موقع البلاغ، وتبين صحته بوجود عامل ينام على الرصيف بلا مأوى.

وتمت مباشرة الحالة من قبل الجهات المعنية واتخذت الإجراءات النظامية اللازمة لمثل تلك الحالات.