بالصور.. عامل ينام بلا مأوى على أحد أرصفة عرعر
ورد لقطاع العمل بمنطقة الحدود الشمالية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، بلاغًا بوجود عاملام ي بلا مأوى على أحد الأرصفة بمنطقة عرعر.
ووجه، على الفور، مساعد مدير عام الفرع لقطاع العمل بمنطقة الحدود الشمالية، خالد الحماد، بانتقال قسم التفتيش إلى موقع البلاغ، وتبين صحته بوجود عامل ينام على الرصيف بلا مأوى.
وتمت مباشرة الحالة من قبل الجهات المعنية واتخذت الإجراءات النظامية اللازمة لمثل تلك الحالات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43174 ] نشر منذ 6 ساعات
لاحول ولاقوةالاباالله.
زائر[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعين المسكين ينام شدة البرد
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاهم الله خير ,,
,, الدولة ومؤسساتها ، بجانب المظلوم دائماً ابداً ,,