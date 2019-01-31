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هكذا تظهر مخالفة ساهر على ” أبشر ” بعد تسجيلها!

هكذا تظهر مخالفة ساهر على ” أبشر ” بعد تسجيلها!
حمود العنزي(صدى):

قالت الإدارة العامة للمرور إن مخالفات ساهر يتم تسجيلها خلال فترة من يومين إلى خمسة أيام من وقت تسجيل المخالفة.

ويأتي ذلك من خلال رد الصفحة الرسمية للمرور  عبر ” تويتر ” على سؤال من أحد المواطنين عن المدة التي يتم خلالها تسجيل مخالفات ساهر وتنزيلها على مرتكب المخالفة، حيث وجه السؤال ” متى تنزل مخالفة ساهر “.

وقالت الصفحة: ” أهلاً بك، تُسجل خلال يومين إلى خمسة أيام. نشكر تواصلك “.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 7 ساعات

الله يفكنا من مخالفاتكم المنهدده والمتشعبه ، حتى على حكة الأذن مخالفه وتقولون يكلم حوال ,,

..الله يعين ,,

[ عدد التعليقات: 443 ] نشر منذ 6 ساعات

المرور يطالب السائقين بتخفيف السرعه
ونحن نطالب المرور بتخفيف الحملات المروريه الغير مسبوقه
بجد أنهكتو رواتبنا ونافستو أولأدنا بدخلنا الشهري الضئيل جدآ

[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 5 ساعات

هذا الصندوق يسمى صراف سحب جيوب المواطنين بكل يسر وسهولة هههههه

[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 4 ساعات

ابكتن على ونتن على غرامتن جتني بالباطل ….أسمه صالخ … ما هو ساهر

[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 4 ساعات

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

[ عدد التعليقات: 346 ] نشر منذ 2 ساعتين

الا كل شي ماخلى الله باطل
هذا الفساد بعينة لكن الله فوق الجميع

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