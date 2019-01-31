هكذا تظهر مخالفة ساهر على ” أبشر ” بعد تسجيلها!

حمود العنزي(صدى):

قالت الإدارة العامة للمرور إن مخالفات ساهر يتم تسجيلها خلال فترة من يومين إلى خمسة أيام من وقت تسجيل المخالفة.

ويأتي ذلك من خلال رد الصفحة الرسمية للمرور عبر ” تويتر ” على سؤال من أحد المواطنين عن المدة التي يتم خلالها تسجيل مخالفات ساهر وتنزيلها على مرتكب المخالفة، حيث وجه السؤال ” متى تنزل مخالفة ساهر “.

وقالت الصفحة: ” أهلاً بك، تُسجل خلال يومين إلى خمسة أيام. نشكر تواصلك “.