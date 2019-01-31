هكذا تظهر مخالفة ساهر على ” أبشر ” بعد تسجيلها!
قالت الإدارة العامة للمرور إن مخالفات ساهر يتم تسجيلها خلال فترة من يومين إلى خمسة أيام من وقت تسجيل المخالفة.
ويأتي ذلك من خلال رد الصفحة الرسمية للمرور عبر ” تويتر ” على سؤال من أحد المواطنين عن المدة التي يتم خلالها تسجيل مخالفات ساهر وتنزيلها على مرتكب المخالفة، حيث وجه السؤال ” متى تنزل مخالفة ساهر “.
وقالت الصفحة: ” أهلاً بك، تُسجل خلال يومين إلى خمسة أيام. نشكر تواصلك “.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يفكنا من مخالفاتكم المنهدده والمتشعبه ، حتى على حكة الأذن مخالفه وتقولون يكلم حوال ,,
..الله يعين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43174 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يعطيكم العافية👍
الرعد ⚽️⚽️⚽️[ عدد التعليقات: 443 ] نشر منذ 6 ساعات
المرور يطالب السائقين بتخفيف السرعه
ونحن نطالب المرور بتخفيف الحملات المروريه الغير مسبوقه
بجد أنهكتو رواتبنا ونافستو أولأدنا بدخلنا الشهري الضئيل جدآ
ابونايف[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 5 ساعات
هذا الصندوق يسمى صراف سحب جيوب المواطنين بكل يسر وسهولة هههههه
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 4 ساعات
ابكتن على ونتن على غرامتن جتني بالباطل ….أسمه صالخ … ما هو ساهر
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 4 ساعات
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
الشاعر[ عدد التعليقات: 346 ] نشر منذ 2 ساعتين
الا كل شي ماخلى الله باطل
هذا الفساد بعينة لكن الله فوق الجميع