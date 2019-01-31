موعد رفع بيانات المعلمون والمعلمات الحاصلون على التدريب الصيفي على النظام
كشف مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، عن موعد رفع بيانات المعلمون والمعلمات الحاصلون على التدريب الصيفي من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، على النظام.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الزملاء المعلمون والمعلمات الحاصلون على التدريب الصيفي من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي سيتم إن شاء الله رفع بياناتهم على النظام خلال الساعات القادمة ” .
وأضاف : ” وعند وجود أي ملاحظة حول ذلك يمكن التواصل على الإيميل التالي الخاص بالمركز:- [email protected] ” .
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