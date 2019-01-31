موعد رفع بيانات المعلمون والمعلمات الحاصلون على التدريب الصيفي على النظام

نايف السالم(صدى):

كشف مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، عن موعد رفع بيانات المعلمون والمعلمات الحاصلون على التدريب الصيفي من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، على النظام.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الزملاء المعلمون والمعلمات الحاصلون على التدريب الصيفي من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي سيتم إن شاء الله رفع بياناتهم على النظام خلال الساعات القادمة ” .

وأضاف : ” وعند وجود أي ملاحظة حول ذلك يمكن التواصل على الإيميل التالي الخاص بالمركز:- [email protected] ” .