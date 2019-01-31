سعيد العجل(صدى):

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم اجتماعه الثاني، برئاسة معالي وزير النقل رئيس مجلس الإدارة الدكتور نبيل بن محمد العامودي، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.

وفي مستهل الاجتماع اطلع المجلس على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها العرض المالي والتشغيلي عن أداء الموانئ السعودية لعام 2018م والكميات المستهدفة لعام 2019م، وعرض متابعة عقود الإسناد، بالإضافة إلى نتائج الحساب الختامي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي (1439-1438هـ)، إلى جانب المبادرات القائمة والجديدة.

ووافق مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه على تعديل أجور فترات التخزين لحاويات المسافنة في الموانئ السعودية وذلك ضمن خطط الهيئة العامة للموانئ للمساهمة نحو تحقيق طموح المملكة للتحول إلى منصة لوجستية مميزة عالمياً تربطها بجميع القارات، كما تم أيضاً عرض عن أراضي الهيئة وخططها التطويرية والفرص الاستثمارية بها.

هذا واعتمد المجلس الحساب الختامي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي (1439 – 1438هـ)، بالإضافة إلى ميزانية الهيئة لعام 2019م (1441 – 1440هـ).

يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، عقد في وقت سابق اجتماعه الأول، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء الموقر، القاضي بتحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة مستقلة مالياً وإدارياً، والموافقة على تنظيمها لتمارس أعمالها على أسس ومعايير تجارية لجذب الاستثمار وزيادة إيرادات الدولة.

ويسعى مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ إلى المساهمة في رفع الكفاءة التشغيلية واللوجستية للموانئ السعودية وتطوير أدائها وإنتاجيتها؛ بما يتناغم مع أهداف وركائز رؤية المملكة 2030م.