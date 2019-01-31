حفر ” نفق ” طوله 50 مترا لسرقة صراف آلي

واشنطن(صدى):

كشفت أمطار هطلت على ولاية فلوريدا لكشف عمليات حفر تحت شارع؛ وذلك بغية الوصول إلى المصرف الكائن بمدينة ” ميامي ” .

وبالتطرق للتفاصيل، بلغ طول النفق الذي كان يجري العمل عليه حوالي 50 مترًا وقطره أقل من متر، كما كان يوجد بداخله مولد كهربائي وسلم وكرسي.

وأوضحت الجهات الأمنية أن النفق كان يتجه نحو الصراف الآلي في البنك، حيث عمل أكثر من شخص على حفر النفق دون أن يتمكنوا من الوصول إلى المصرف.

تجدر الإشارة إلى أن هذا النفق يُعد فريدًا من نوعه باعتباره ضيق للغاية، على عكس الأنفاق التي استخدمت سابقًا في عمليات سرقة مشابهة.

يُذكر أن الشرطة قامت بنشر ” صور ” للسيارة والرافعة والمولد الكهربائي؛ لوجود احتمالية أن يتعرف بعض الناس على أصحابهم؛ مما يسهل القبض على أولئك اللصوص.