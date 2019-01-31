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التشهير بشركة تعمل في مجال استيراد وبيع الأرز وتغريمها 5 ملايين ريال 

التشهير بشركة تعمل في مجال استيراد وبيع الأرز وتغريمها 5 ملايين ريال 
حمود العنزي(صدى):

قامت الهيئة العامة للمنافسة، بفرض غرامة مالية على شركة ” النافع التجارية القابضة ” ، والتي تعمل في مجال استيراد وبيع الأرز، بقيمة 5 ملايين ريال، على أن يتم نشر العقوبة في صحيفتين على نفقة الشركة.

وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أن الشركة خالفت نظام المنافسة وذلك بالاتفاق مع المتنافسين على التحكم في أسعار بيع الأرز.

وأوضحت أن قرار المخالفة مؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض لعام 1439 هـ.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 7 ساعات

يستاهل كايجيه كل مخالف ,,

[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 7 ساعات

يستاهل مايجيه ……^^

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