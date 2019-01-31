” ريم الزويد ” .. مواطنة هزمت السرطان بابتسامتها
قهرت ريم الزويد المواطنة الشابة البالغة من العمر 16 عاماَ مرض السرطان بابتسامتها ، ذلك المرض الذي يحشر أنفه في حياتنا رغماَ عنا.
لم تتوقف ريم عن ابتسامتها رغم انها خضعت لأكثر من 32 جلسة للعلاج الكيمياوي منذ عام 2003 ، وكانت تعاني ورم سرطاني خبيث في الفقرات الرابعة والخامسة أسفل الظهر، وظهور بروز أدى إلى عدم قدرتها على المشي”.
وأوضحت ريم أن المجتمع لديه نظرة أن مريض السرطان لا ينجو من الموت، وهذا رأي سلبي فكل الناس ستموت من مرض أو بغيره وفقا ” للعربية نت ” .
و تمنت ريم أن تصبح طبيبة أورام ، بعد شفائها من المرض ، فهي تستخدم مواقع التواصل الإجتماعي لوعي الآخرين و بث الطاقة الإيجابية بهم.
ابو محمد٢[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 5 ساعات
( هزمت السرطان ) عبارة غريبه جاءتنا من الغرب مثل انتصرت على السرطان بل الصحيح ان الله سبحانه منّ عليها بالشفاء
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38405 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يشفيها ويشفي كل مريض
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38405 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يشفيها ويشفي كل مريض
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38405 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يشفيها ويشفي كل مريض
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38405 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يشفيها ويشفي كل مريض
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38405 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يشفيها ويشفي كل مريض