” ريم الزويد ” .. مواطنة هزمت السرطان بابتسامتها

نايف السالم(صدى):

قهرت ريم الزويد المواطنة الشابة البالغة من العمر 16 عاماَ مرض السرطان بابتسامتها ، ذلك المرض الذي يحشر أنفه في حياتنا رغماَ عنا.

لم تتوقف ريم عن ابتسامتها رغم انها خضعت لأكثر من 32 جلسة للعلاج الكيمياوي منذ عام 2003 ، وكانت تعاني ورم سرطاني خبيث في الفقرات الرابعة والخامسة أسفل الظهر، وظهور بروز أدى إلى عدم قدرتها على المشي”.

وأوضحت ريم أن المجتمع لديه نظرة أن مريض السرطان لا ينجو من الموت، وهذا رأي سلبي فكل الناس ستموت من مرض أو بغيره وفقا ” للعربية نت ” .

و تمنت ريم أن تصبح طبيبة أورام ، بعد شفائها من المرض ، فهي تستخدم مواقع التواصل الإجتماعي لوعي الآخرين و بث الطاقة الإيجابية بهم.